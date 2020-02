Nakoniec dorazili. Len či prídu aj naspäť. Volebné papiere

Pomaly kráčam domov z obchodu prázdnymi ulicami. Sú asi tri hodiny, ale aj piatok drží ľudí v práci minimálne do piatej. Napriek zamračenému počasiu všade panuje letné dusno.

Vstupujem na chodník, vedúci k nášmu domu. Automatickým pohybom otvorím schránku, očakávajúc účet za elektriku, ďalší leták na pizzu alebo v najlepšom prípade – nič.

Tentoraz tu ale čaká veľká obálka s dokrčenými rohmi. A leták na pizzu. A nanešťastie, aj účet za elektriku.

7. február. Tak predsa to prišlo! Schytím všetku poštu, otvorím vchodové dvere a letím hore schodiskom. Prudko otvorím dvere bytu a takmer sa zabijem o stále nerozbalený odšťavovač, ktorý doniesli dnes ráno.

Rýchlo dokrívam do obývačky, hodím papiere na stôl a v napätí otvorím obálku. Pošta je otvorená do piatej, všetko sa stíha ešte dnes!

Vo veľkej obálke čakajú dve menšie a volebné lístky jednotlivých strán.

Pozorne si prečítam adresu na obálke, ktorá sa posiela naspäť a na moje prekvapenie zisťujem, že na nej figuruje nesprávne smerovacie číslo.

Je to omyl? Je to zámer? Tak či tak, niet času na konšpirácie, aj tak to pošlem expresne ( čiže “slovenská” obálka pôjde do expresnej a na tú vypíšem adresu ešte raz a správnu).

Vyberiem preferovaný volebný lístok, zakrúžkujem šťastlivcov a všetko pripravím na odoslanie.

Zhrabnem kľúče, opatrne odsuniem odšťavovač z chodby do kuchyne a letím na poštu. O desať minút som tam. Vbehnem do malej miestnosti s veľmi nepríjemným umelým svetlom a našťastie na pošte nie sú takmer žiadni ľudia. Len jedna paní zápasí v úzkom priestore s kočíkom, ale aj tak je už na odchode.

“Dobrý deň, prosím Vás, chcem toto poslať najrýchlejšie, ako sa dá!”

Nevzrušený ujco za prepážkou pozrie do mojej rozpálenej tváre a s pokojom odpovedá:

“Samozrejme. Dá sa to poslať expresne. Bude to 39 dolárov.”

Ej. Taká cena za vyjadrenie svojho hlasu. (podala som si žiadosť už v decembri; verím, že keby to bolo odoslané skôr, nemuselo ma to stáť nič.)

Plus mám oblečené jednoduché tričko, basketbalové kraťasy a vlasy urobené len tak (čistý slovenský a-čo-že-idem-do-obchodu štýl) a v tomto prevedení stále vyzerám ako stredoškolák. Ujcov tón vety vyjadroval očakávanie, že to nevezmem.

“Jasné, môže byť! Kde mám čo vypísať?” poviem bez váhania.

Podá mi obálku, všetko vypíšem, ešte raz sa ma opýta na nejaké detaily popri tom, ako zadáva údaje do počítača.

Zaplatím, ujo mi dá účet s číslom listu, aby som mohla vidieť, kde sa list po ceste nachádza.

“Príde Vám aj SMS.”

Super. Ujcovi poďakujem a s dobrým pocitom sa v dusne poberám domov.

Lenže sranda ešte nekončí.

Len čo zavriem dvere bytu, pípne mi SMS. “Vaša zásielka bola úspešne odoslaná do Slovinska! Vašu zásielku môžete sledovať pod číslom…”

Kde že toto ide??

Letím naspäť na poštu. Už aj vravím ujovi, že to je Slovakia, nie Slovenia! Vyberie list z vaku s listami pripravenými na odoslanie. Prelepí kód nanovo a opraví aj údaj v počítači.

O desať minút mi príde nová SMS. Tentoraz so správou, že list naozaj pôjde na Slovensko.

Toto bol piatok.

Je sobota, obed. Opäť mi pride SMS.

“Vaša zásielka úspešne dorazila na Slovensko. Dáme vám vedieť keď bude doručená na miesto určenia.”

No, aspoň tak, keď už to toľko stálo. Dúfam, že na Slovensku to už zvládnu doručiť na mestský úrad v priebehu najbližších dvoch týždňov.

Prosím, skontrolujte si adresy na svojich obálkach a prosím, tiež obetujte tých 40 dolárov (alebo danú sumu, potrebnú na rýchle doručenie). Je to síce pálka, ale ak to nespravíme, môže to stáť Slovensko oveľa viac.